03.01 20:58 MIGnews.com

Названа дата первой пресс-конференции Трампа

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Советник Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила, что избранный президент США проведет первую большую пресс-конференцию 11 января. Об этом сообщила в интервью телеканалу CNN."Насколько я знаю, пока что план такой. Таким образом, пресс-конференция будет на следующей неделе", - отметила Конуэй.Как заявила сама помощница республиканца, изначально конференция была отложена до 11 января. Она добавила, все зависит от решения юристов и должностных лиц по нормативно-правовому надзору."Если юристы и должностные лица по нормативно-правовому надзору сочтут, что мы готовы, то мы будем придерживаться этой даты ", - подчеркнула она.Дата была согласована с избранным президентом США, как сообщила Келлиэн Конуэй.