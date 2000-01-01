03.01 20:49 MIGnews.com

Нетаниягу снова допросит полиция

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу допросят во второй раз в пятницу, 6 января. Об этом сообщает Второй канал израильского ТВ во вторник, 3 января.Ранее премьера уже допрашивали три следователя по подозрению о получении им дорогостоящих подарков от двух израильских бизнесменов. В пятницу полиция допросит Нетаниягу по поводу второго неизвестного субъекта.В интервью второму каналу адвокат премьер-министра Яков Вайнрот заявил, что Нетаниягу может быть "спокойным" после допроса, который состоялся в понедельник, 2 января."Самое простое что любой может сделать для того, что нейтрализовать политика, это взять журналиста, который будет плести небылицы, и который потом с ложной информацией побежит в полицию", - отметил адвокат.