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YouTube 03.01 20:49   MIGnews.com

Нетаниягу снова допросит полиция

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу допросят во второй раз в пятницу, 6 января. Об этом сообщает Второй канал израильского ТВ во вторник, 3 января.
Ранее премьера уже допрашивали три следователя по подозрению о получении им дорогостоящих подарков от двух израильских бизнесменов. В пятницу полиция допросит Нетаниягу по поводу второго неизвестного субъекта.

В интервью второму каналу адвокат премьер-министра Яков Вайнрот заявил, что Нетаниягу может быть "спокойным" после допроса, который состоялся в понедельник, 2 января.

"Самое простое что любой может сделать для того, что нейтрализовать политика, это взять журналиста, который будет плести небылицы, и который потом с ложной информацией побежит в полицию", - отметил адвокат.
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