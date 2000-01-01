Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 03.01 20:15   MIGnews.com

Герцог призвал приложить все силы, чтобы вернуть тела солдат

Лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицхак Герцог сказал о заседании военно-политического кабинета, состоявшегося 2 января и посвященного возвращению тел солдат Орона Шауля и Адара Гольдина:

"Есть неписаное, но нерушимое соглашение между государством Израиль и его сыновьями. Оно простое: страна посылает сыновей в бой. И страна заботится о возвращении сыновей домой. Только вчера состоялось заседание военно-политического кабинета, посвященное возвращению домой наших дорогих сыновей Орона Шауля и Адара Гольдина. Да, очень важно, что состоялось такое заседание, но оно должно было произойти немедленно после окончания операции "Нерушимая скала", еще более двух лет тому назад! А не лишь вчера...

Любая потеря времени, - уменьшает шансы вернуть сыновей домой. Мы обязаны делать все необходимое, и немедленно, используя все средства, которые есть в распоряжении государства Израиль, задействовать международных посредников, у которых есть влияние на ХАМАС. Сделать все, что возможно, и безотлагательно. Каждый день отсрочки, каждый потерянный день, - это пренебрежение к боли семей, пославших сыновей на поле боя и предательство соглашения, которое обязывает страну вернуть сыновей домой", - отметил Герцог.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:56
"Майн Кампф" – вновь бестселлер № 1 в Германии
19:38
Испания: в чемодане женщины нашли африканца
19:32
Турция обвинила Обаму в поставках оружия курдам
19:12
Британский посол в ЕС неожиданно подал в отставку
18:55
Трамп выдвинул кандидата на пост торгового представителя
18:32
Исраэль Кац: "Мы укрепляем Большой Иерусалим"
18:21
В Англии гей-пара евреев подверглась нападению
17:30
Марин Ле Пен не дали кредит на предвыборную кампанию
17:14
Кто нарушает соглашение о перемирии в Сирии
16:45
Гражданин Киргизии не причастен к теракту в Стамбуле
16:16
В ожидании чуда
15:58
Италия: полиция подавила беспорядки в миграционном центре
15:16
Израильская фирма разработала систему защиты от мини-дронов  
15:01
Женщина открыла огонь по двум раввинам в Хайфе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus