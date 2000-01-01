03.01 20:15 MIGnews.com

Герцог призвал приложить все силы, чтобы вернуть тела солдат

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Лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицхак Герцог сказал о заседании военно-политического кабинета, состоявшегося 2 января и посвященного возвращению тел солдат Орона Шауля и Адара Гольдина:"Есть неписаное, но нерушимое соглашение между государством Израиль и его сыновьями. Оно простое: страна посылает сыновей в бой. И страна заботится о возвращении сыновей домой. Только вчера состоялось заседание военно-политического кабинета, посвященное возвращению домой наших дорогих сыновей Орона Шауля и Адара Гольдина. Да, очень важно, что состоялось такое заседание, но оно должно было произойти немедленно после окончания операции "Нерушимая скала", еще более двух лет тому назад! А не лишь вчера...Любая потеря времени, - уменьшает шансы вернуть сыновей домой. Мы обязаны делать все необходимое, и немедленно, используя все средства, которые есть в распоряжении государства Израиль, задействовать международных посредников, у которых есть влияние на ХАМАС. Сделать все, что возможно, и безотлагательно. Каждый день отсрочки, каждый потерянный день, - это пренебрежение к боли семей, пославших сыновей на поле боя и предательство соглашения, которое обязывает страну вернуть сыновей домой", - отметил Герцог.