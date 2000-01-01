Турция обвинила Обаму в поставках оружия курдам

Премьер-министр Турции Бинали Йылдымыр обвинил действующего президента США Барака Обаму в поставках оружия курдским боевикам. Об этом он заявил во вторник, 3 января, выступая в парламенте.
"Соединенные Штаты Америки не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради террористов", - цитирует агентство Reuters слова турецкого премьера.
Бинали Йылдымыр выразил надежду, что новая администрация США прекратит поставки оружия бойцам организации сирийских курдов "Отряды национальной обороны" (в Турции организацию причисляют к террористическим группировкам – ред.).
Премьер также подчеркнул, что в стране необходимо продлит чрезвычайное положение еще на три месяца.