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flickr 03.01 19:32   MIGnews.com

Турция обвинила Обаму в поставках оружия курдам

Премьер-министр Турции Бинали Йылдымыр обвинил действующего президента США Барака Обаму в поставках оружия курдским боевикам. Об этом он заявил во вторник, 3 января, выступая в парламенте.

"Соединенные Штаты Америки не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради террористов", - цитирует агентство Reuters слова турецкого премьера.

Бинали Йылдымыр выразил надежду, что новая администрация США прекратит поставки оружия бойцам организации сирийских курдов "Отряды национальной обороны" (в Турции организацию причисляют к террористическим группировкам – ред.).

Премьер также подчеркнул, что в стране необходимо продлит чрезвычайное положение еще на три месяца.
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