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flickr 03.01 18:55   MIGnews.com

Трамп выдвинул кандидата на пост торгового представителя

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост торгового председателя США. Им оказался бывший чиновник из администрации 40-го президента Рональда Рейгана Роберт Лайтхайзер.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление переходной команды магната. Как отмечается, у Лайтхайзера богатый опыт в области торговой политики и международных судебных разбирательств.

Он также "сыграл ключевую роль в согласовании порядка двух десятков двухсторонних международных договоров". На данный момент Роберт Лайтхайзер является юристом по вопросам торговли.

Напомним, что Дональд Трамп вступает в полномочия президента после инаугурации 20 января 2017 года.
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