03.01 18:55 MIGnews.com

Трамп выдвинул кандидата на пост торгового представителя

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост торгового председателя США. Им оказался бывший чиновник из администрации 40-го президента Рональда Рейгана Роберт Лайтхайзер.Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление переходной команды магната. Как отмечается, у Лайтхайзера богатый опыт в области торговой политики и международных судебных разбирательств.Он также "сыграл ключевую роль в согласовании порядка двух десятков двухсторонних международных договоров". На данный момент Роберт Лайтхайзер является юристом по вопросам торговли.Напомним, что Дональд Трамп вступает в полномочия президента после инаугурации 20 января 2017 года.