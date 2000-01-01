03.01 18:55 MIGnews.com
Трамп выдвинул кандидата на пост торгового представителя
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост торгового председателя США. Им оказался бывший чиновник из администрации 40-го президента Рональда Рейгана Роберт Лайтхайзер.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление переходной команды магната. Как отмечается, у Лайтхайзера богатый опыт в области торговой политики и международных судебных разбирательств.
Он также "сыграл ключевую роль в согласовании порядка двух десятков двухсторонних международных договоров". На данный момент Роберт Лайтхайзер является юристом по вопросам торговли.
Напомним, что Дональд Трамп вступает в полномочия президента после инаугурации 20 января 2017 года.
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