03.01 18:32 MIGnews.com

Исраэль Кац: "Мы укрепляем Большой Иерусалим"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял сегодня участие в церемонии, посвященной установке светофоров на перекрестке Неве-Даниэль (Гуш-Эцион).Во время церемонии министр Кац, среди прочего, заявил:"В Иудее и Самарии национальная и дорожная безопасность взаимосвязаны. Я занимаю пост министра транспорта вот уже почти 8 лет, являюсь также членом военно политического-кабинета, и считаю особой миссией в своей работе продолжать транспортную революцию в Израиле, связывая разные районы страны автомагистралями и железными дорогами.Иерусалим - уникальный город. Желание ослабить наши позиции в столице присутствует всегда, и это обязывает нас постоянно ее укреплять. 10 лет назад я подал специальный законопроект о расширении границ Иерусалима. Речь идет о присоединении к Иерусалиму населенных пунктов Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит и населенных пунктов Гуш-Эциона, как часть Большого Иерусалима под израильским суверенитетом. Согласно законопроекту, муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена. У жителей населенных пунктов, которые попадут под юрисдикцию Иерусалима, будет право двойного голосования - за депутатов в горсовет Большого Иерусалима и муниципальной автономии. Необходимо уже сегодня возобновить продвижение законопроекта. Иностранные государства, в том числе и США могут поддержать идею Большого Иерусалима.В работе транспортного ведомства я уже давно отдал сотрудникам Минтранса распоряжение относиться к нашей столице и ее окрестностям как к одной единице - Большому Иерусалиму, и руководствоваться в работе этим принципом".Говоря об успехах в транспортной сфере, министр сообщил, что благодаря программе "Открытое небо", в 2016 году за границей побывали около 7 миллионов израильтян. Среди прочего Исраэль Кац заявил, что летом этого года планируется ввести в эксплуатацию железнодорожного соединение с Кармиэлем. А в дни праздника Песах 2018 года должно начать работу скоростное железнодорожное соединение Иерусалим - Тель-Авив.