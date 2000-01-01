04.01 01:17 MIGnews.com

Украина будет производить американские винтовки

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Украинская госкомпания совместно с американской компанией Aeroscraft запустит производство стрелкового оружия по стандартам НАТО для армии страны.Первым оружием из этой серии станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47, сообщается на сайте государственного концерна "Укроборонпром".Соответствующие договоренности были достигнуты по результатам подписанного меморандума о сотрудничестве. Американское оружие будет производить госпредприятие "Укроборонсервис".Замглавы "Укроборонпрома" Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития ОПК страны.