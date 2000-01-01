04.01 05:15 MIGnews.com

Ле Пен назвала воссоединение Крыма с Россией законным

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Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией."Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум", – приводит слова Ле Пен РИА Новости.Марин Ле Пен отметила также необходимость установления "стратегических отношений" между Францией и Россией в контексте борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).