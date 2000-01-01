Ле Пен назвала воссоединение Крыма с Россией законным
Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией.
"Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум", – приводит слова Ле Пен РИА Новости.
Марин Ле Пен отметила также необходимость установления "стратегических отношений" между Францией и Россией в контексте борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).