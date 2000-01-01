Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 04.01 05:15   MIGnews.com

Ле Пен назвала воссоединение Крыма с Россией законным

Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией.

"Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум", – приводит слова Ле Пен РИА Новости.

Марин Ле Пен отметила также необходимость установления "стратегических отношений" между Францией и Россией в контексте борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:31
Ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией  
03:23
Мужчина 18 лет жил ножницами в животе
02:16
Африканские мигранты штурмовали забор у границы с Испанией
01:17
Украина будет производить американские винтовки
23:32
Юлий Эдельштейн принял участие в спортивных мероприятиях
22:15
Нефть обновила максимумы июля 2015 года
21:55
Британка обнаружила сотни номеров звезд на своем iPhone
21:47
Глава МВД ФРГ: нужно менять законы о борьбе с терроризмом
21:13
СМИ: Один из главарей ИГ проник в Европу с 400 террористами
20:58
Названа дата первой пресс-конференции Трампа
20:49
Нетаниягу снова допросит полиция
20:15
Герцог призвал приложить все силы, чтобы вернуть тела солдат
19:56
"Майн Кампф" – вновь бестселлер № 1 в Германии
19:38
Испания: в чемодане женщины нашли африканца
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus