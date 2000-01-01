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Flickr.com 03.01 17:30   MIGnews.com

Марин Ле Пен не дали кредит на предвыборную кампанию

Лидер французской партии "Национальный фронт' Марин Ле Пен не смогла получить кредит в местных банках на свою предвыборную кампанию. Об этом политик сообщила в эфире телеканала BFM-TV.

По словам Ле Пен, финансовые организации Франции «беспрепятственно предоставляют кредиты для остальных партий», тогда как ей не хватает шести миллионов евро.

“Ни один французский банк не согласился предоставить мне кредит на ведение предвыборной кампании”, – сказала лидер НФ, назвав это “политическим жестом со стороны французских финансовых институтов”. По мнению Ле Пен, “это многое говорит об уровне демократии в стране”.

Политик рассказала, что ее партия вынуждена искать финансирование за пределами Франции. Для этого она обратилась в несколько банков Европы, США и России. Конкретные банки Ле Пен не назвала.

В 2014 году лидер НФ получила девять миллионов евро в кредит в Первом Чешско-Российском банке для финансирования своей кампании. Это вызвало серьезную полемику во Франции, но Ле Пен все же удалось укрепить свои политические позиции на выборах.
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