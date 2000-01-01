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Flickr.com 03.01 12:37   MIGnews.com

Слова о вмешательстве РФ в выборы в США “война” с Трампом

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал американским журналистам, что Белый дом обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США, чтобы посеять сомнения в легитимности правительства Дональда Трампа, передает РИА Новости.

По словам Ассанжа, была получена информация от источника, который сообщил, что нынешняя администрация пытается лишить легитимности новое правительство. Ассанж

не пояснил, сможет ли эта информация повлиять на ход выборов.

На прошлой неделе США решили выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает эти действия как провокационные и направленные на подрыв двусторонних отношений. Россия в ответ не будет высылать американских дипломатов
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