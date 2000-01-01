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`Нет причин почему Ганц должен быть первым в ротации` | Фото:02.12 09:14   MIGnews.com

"Нет причин почему Ганц должен быть первым в ротации"

Аелет Шакед ("Ха Ямин ха Хадаш") в понедельник, 2 декабря, призвала лидеров "Кахоль Лаван" взять на себя ответственность за провалы в переговорах после их отказа от сделки, предложенной "Ликудом".

В интервью "Решет Бет" Шакед сказала: "Я не понимаю причины отказа "Кахоль Лаван".

"Даже если будут выборы, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаниягу будет премьер-министром в течение полугода. Нет причин, по которым они должны быть первыми в соглашении о ротации. Лидеры должны взять на себя ответственность".

Шакед также сказала, что судебной системе некуда вмешиваться в усилия по формированию правительства.

"Судебная система не может вмешиваться в вопрос о том, кто получает мандат на формирование правительства. Это не в ее компетенции. Только 61 депутат может решить, кто получит мандат на формирование правительства прямо сейчас. Это также не зависит от президента. И Авихай Мандельблит также не имеет полномочий решать этот вопрос. Судебная система не должна вмешиваться в этот вопрос."


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