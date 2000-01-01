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Амита Сегаля `вырезали` из шоу 12-го канала 02.12 08:20   MIGnews.com

Амита Сегаля "вырезали" из шоу 12-го канала

По сообщению журналиста Рана Бокера, в последнем выпуске политического шоу Ульпан Шиши не появился комментатор 12-го канала Амит Сегаль..

Сегаль считается человеком, создающим рейтинг для шоу. Он является единственным комментатором правых убеждений в израильских мэйннстрим-медиа.

В ходе последнего шоу произошла жесткая конфронтация Сегаля с другими участниками шоу по вопросам об обвинении против Биньямина Нетаниягу и о том, должен ли он уйти в отставку.

Сегаль пытался ответить  на атаки своих оппонентов, но его попросту заглушили . Сегаль на это сказал: "Я тут не на допросе".


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