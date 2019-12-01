02.12 07:19 MIGnews.com

Освобожденных арабских рэкетиров встретили, как королей

תושבי הכפר טובא זנגרייה שריצו מאסר בגין פרשת דמי החסות, שוחררו היום. המשוחררים זכו לקבלת פנים שכללה שיירת סוסים, ירי צרורות באוויר, ושחיטת כבשים. כזכור סעיפי האישום זכו להקלה לאחר שרבים מהעדים סירבו להעיד. pic.twitter.com/aARPVm3Q1E — Rubi Hammerschlag | רובי המרשלג (@rubih67) December 1, 2019

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В израильских СМИ опубликованы клипы, снятые во время торжеств в арабской деревне Туба Зангария.Празднества были посвящены освобождению из заключения нескольких обитателей деревни, арестованных за рэкет.Рэкетиров встретили конным парадом, пальбой в воздух и забоем овец.Рэкетиров освободили после того, как несколько свидетелей отказались давать показания против них. В результате обвинения в рэкете и в принадлежности к преступной организации в отношении задержанных рэкетиров были сняты.