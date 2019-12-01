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Освобожденных арабских рэкетиров встретили, как королей 02.12 07:19   MIGnews.com

Освобожденных арабских рэкетиров встретили, как королей

В израильских СМИ опубликованы клипы, снятые во время торжеств в арабской деревне Туба Зангария.

Празднества были посвящены освобождению из заключения нескольких обитателей деревни, арестованных за рэкет.



Рэкетиров встретили конным парадом, пальбой в воздух и забоем овец.

Рэкетиров освободили после того, как несколько свидетелей отказались давать показания против них. В результате обвинения в рэкете и в принадлежности к преступной организации в отношении задержанных рэкетиров были сняты.


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