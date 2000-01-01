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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:03.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Прогресс в переговорах по коалиции: основные пункты "Кахоль Лаван" и "Ликуд" добились прогресса в формировании правительства единства, которое предотвратило бы третьи выборы за год, сообщил 13 канал в понедельник утром, 2 декабря.

Помпео попросил приостановить слушания по делу Трампа Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в понедельник, 2 декабря, раскритиковал Палату представителей за назначение слушаний по вопросам импичмента на дни, когда президент США Дональд Трамп будет за границей.

ЦАХАЛ отметил успех новый системы ракетной тревоги Израильские силы обороны отметили успех новой системы точечной ракетной тревоги после первого серьезного испытания: двухдневной битвы с "Исламским джихадом" в прошлом месяце. Тогда сотни ракет и минометных снарядов были выпущены по южному и центральному Израилю.

Кахоль Лаван: мы несемся к выборам В израильской прессе продолжают комментировать коалиционные переговоры между Кахоль Лаван и Ликудом. Журналисты отмечают “некоторый прогресс” и “доброжелательную атмосферу” на переговорах. Тем не менее, шансы на создание правительства единства малы.

Израильтяне научились лечить рак поджелудочной за 2 недели Ученые тель-авивского университета разработали новую методику лечения рака поджелудочной железы, способную уничтожить до 90% раковых клеток после 2 недель ежедневного введения небольшой молекулы PJ34.


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