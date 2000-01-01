Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Помпео попросил приостановить слушания по делу Трампа Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в понедельник, 2 декабря, раскритиковал Палату представителей за назначение слушаний по вопросам импичмента на дни, когда президент США Дональд Трамп будет за границей.
ЦАХАЛ отметил успех новый системы ракетной тревоги Израильские силы обороны отметили успех новой системы точечной ракетной тревоги после первого серьезного испытания: двухдневной битвы с "Исламским джихадом" в прошлом месяце. Тогда сотни ракет и минометных снарядов были выпущены по южному и центральному Израилю.
Кахоль Лаван: мы несемся к выборам В израильской прессе продолжают комментировать коалиционные переговоры между Кахоль Лаван и Ликудом. Журналисты отмечают “некоторый прогресс” и “доброжелательную атмосферу” на переговорах. Тем не менее, шансы на создание правительства единства малы.