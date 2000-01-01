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Нетаниягу обсудил иранскую проблему с ирландским коллегой | Фото: Пресс-служба премьер-министра02.12 22:12   MIGnews.com

Нетаниягу обсудил иранскую проблему с ирландским коллегой

В понедельник, 2 декабря, Биньямин Нетаниягу встретился с вице-премьером Ирландии, министром иностранных дел и торговли Саймоном Ковени.

Переговоры состоялись в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.

Политики обсудили региональные проблемы и угрозы для Израиля, в первую очередь иранской. На встрече также обсуждались последние события в секторе Газа. Подробности пока не раскрываются.


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