02.12 22:12 MIGnews.com

Нетаниягу обсудил иранскую проблему с ирландским коллегой

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В понедельник, 2 декабря, Биньямин Нетаниягу встретился с вице-премьером Ирландии, министром иностранных дел и торговли Саймоном Ковени.Переговоры состоялись в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.Политики обсудили региональные проблемы и угрозы для Израиля, в первую очередь иранской. На встрече также обсуждались последние события в секторе Газа. Подробности пока не раскрываются.