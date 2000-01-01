02.12 16:44 MIGnews.com

Иранцы опять угрожают Штатам войной

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Ракетные силы Ирана направлены на 21 американскую военную базу на Ближнем Востоке.Такое заявление сделал главный советник командующего Коллегией офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Аллахнур Нуроллахи, отметив, что страна готова к "большой войне против величайшего врага", передает The Times of Israel."Иран является четвертой самой сильной ракетной державой в мире после США, России и Китая", — сказал он.По словам иранского генерала, военный альянс НАТО якобы предупредил, что Тегеран способен запускать до 20 тысяч ракет в день, однако число якобы может быть больше в будущем конфликте с США."Это то, что говорит враг. Они признают лишь часть наших возможностей. Когда страна открывает противнику не только свои подземные ракетные базы, но и целые "ракетные" города – это отражает готовность и возможности. Это означает, что у нас есть возможность противостоять величайшему врагу", – добавил он.Тем не менее, Нуроллахи уточнил, что союзники США не являются врагами Ирана. Он повторил за верховным лидером аятоллы Али Хаменеи, что Исламская Республика способна "стереть Тель-Авив и Хайфу с лица земли"."Наш враг – это страна, которая прибыла в Кувейт и построила там шесть крупных баз. Мы не хотим причинять вред нашим соседям, если нас не вынудят", – подчеркнул он.