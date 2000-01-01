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Мандельблитт дал Нетаниягу 30 дней | Фото:02.12 16:00   MIGnews.com

Мандельблитт дал Нетаниягу 30 дней

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт направил письмо спикеру Кнессета Юли Эдельштейну, в котором сообщалось, что суд над Биньямином Нетаниягу назначен и состоится в окружном суде Иерусалима.

Он сообщил, что в понедельник начнется 30-дневный период для расчета, когда премьер-министр должен решить, будет ли он отказываться от своего иммунитета, передает The Jerusalem Post.

Мандельблитт направила письмо в ответ на процессуальные возражения со стороны адвокатов Нетаниягу. В частности, он перечислил тех людей, которых будут вызывать для дачи показаний, в том числе, бывших послов и глав Моссада и политиков.

Свидетелями являются посол Израиля в США Рон Дермер; президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер; бывший директор Моссада Тамир Пардо; начальник службы безопасности "Шин Бет" Исраэль Юваль Дискин; миллионер Спенсер Партридж и американский бизнесмен Натан Миликовски.

Среди тех, кто дает показания в политическом эшелоне Израиля: министр Гилад Эрдан; министр регионального сотрудничества Цачи Ханегби; Яир Лапид; министр туризма Ярив Левин и министр по делам Иерусалима Зеев Элькин.


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