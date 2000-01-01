Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Охана опубликовал список кандидатов на пост генпрокурора 02.12 14:14   MIGnews.com

Охана опубликовал список кандидатов на пост генпрокурора

Министр юстиции Израиля Амир Охана (Ликуд) опубликовал список кандидатов на пост исполняющего обязанности генерального прокурора Израиля.

Срок полномочий нынешнего генерального прокурора, Шая Ницана, заканчивается через две недели.

По сообщению 12-го канала в списке значатся помощник юридического советника правительства Авихай Мандельблитта Раз Низри, заместитель генерального прокурора по криминальным делам Шломо Ламбергер,  Орли Бен-Ари-Гинзберг - заместитель прокурора центрального округа, Дан Эльдад - директор экономического управления прокуратуры, Ошра Газ-Эйзенштейн , прокурор тель-авивского округа.

Постоянный генпрокурор будет выбран после создания постоянного правительства и комиссии по поиску подходящих кандидатов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Япония купит остров для военной базы США
14:25
Сирия: за два дня убито 96 человек
13:40
Турция купит у РФ второй полк С-400
13:33
Элькин: есть редкая возможность, которую нельзя упустить
13:23
Пресечена попытка контрабанды наркотиков в Израиль
13:15
Сару Нетаниягу встретили воплями "Воровка с Бальфура!"
12:39
Таксисты - против общественного транспорта в шабат
12:33
Авиакатастрофа в Техасе: 3 жертвы
12:11
Нетаниягу останется только ради аннексии иорданской долины
12:03
ХАМАС надеется на Катар
11:46
Обстрелян автобус с школьницами в Самарии
11:40
Протесты в Индии: мужчины изнасиловали и сожгли девушку
11:21
Мэра бельгийского города осудили за поощрение антисемитизма
11:03
Турция срывает планы НАТО
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus