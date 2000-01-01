02.12 14:14 MIGnews.com

Охана опубликовал список кандидатов на пост генпрокурора

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Министр юстиции Израиля Амир Охана (Ликуд) опубликовал список кандидатов на пост исполняющего обязанности генерального прокурора Израиля.Срок полномочий нынешнего генерального прокурора, Шая Ницана, заканчивается через две недели.По сообщению 12-го канала в списке значатся помощник юридического советника правительства Авихай Мандельблитта Раз Низри, заместитель генерального прокурора по криминальным делам Шломо Ламбергер, Орли Бен-Ари-Гинзберг - заместитель прокурора центрального округа, Дан Эльдад - директор экономического управления прокуратуры, Ошра Газ-Эйзенштейн , прокурор тель-авивского округа.Постоянный генпрокурор будет выбран после создания постоянного правительства и комиссии по поиску подходящих кандидатов.