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Зять короля Испании просит отпустить его домой на Рождество | Фото:03.12 02:00   MIGnews.com

Зять короля Испании попросился домой из тюрьмы на Рождество

Зять испанского короля Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин сделал запрос на то, чтобы его выпустили из тюрьмы на рождественские праздники. Об этом сообщает El Pais. Такое право подразумевает статья 154 Правил исполнения наказаний.

Иньяки Урдангарин был обвинен в присвоении нескольких миллионов евро и приговорен к 5 годам и 10 месяцам.

В ближайшее время специальная комиссия рассмотрит его просьбу и примет решение. Он два раза в неделю работает волонтером в центре для людей с инвалидностью, а также отличается примерным поведение, что может предрасположить к нему приставов.


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