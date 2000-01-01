03.12 02:00 MIGnews.com

Зять короля Испании попросился домой из тюрьмы на Рождество

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Зять испанского короля Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин сделал запрос на то, чтобы его выпустили из тюрьмы на рождественские праздники. Об этом сообщает El Pais. Такое право подразумевает статья 154 Правил исполнения наказаний.Иньяки Урдангарин был обвинен в присвоении нескольких миллионов евро и приговорен к 5 годам и 10 месяцам.В ближайшее время специальная комиссия рассмотрит его просьбу и примет решение. Он два раза в неделю работает волонтером в центре для людей с инвалидностью, а также отличается примерным поведение, что может предрасположить к нему приставов.