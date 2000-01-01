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Элькин: есть редкая возможность, которую нельзя упустить | Фото:02.12 13:33   MIGnews.com

Элькин: есть редкая возможность, которую нельзя упустить

Министр охраны окружающей среды Зеев Элькин, который входит в переговорную команду "Ликуда", заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу требует быть первым премьер-министром в соглашении о ротации, потому что он хочет применить суверенитет в долине реки Иордан.

"Это одна из главных вещей, которую планирует премьер-министр", - сказал Элкин Решет Бету в понедельник утром, 2 декабря.

"Каждый разумный человек понимает, что этот процесс требует тихого соглашения с США. Сейчас у нас есть редкая возможность, которую мы не можем упустить".

Также в понедельник утром высокопоставленный чиновник "Ликуда" объяснил, почему Нетаниягу хочет продолжать работать в качестве премьер-министра в течение первых месяцев правления правительства единства.

"Премьер-министр считает, что эта ситуация с бесконечными выборами не годится для государства", - сказал чиновник, отметив, что премьер-министр "считает, что через шесть месяцев он сможет осуществить важные процессы, такие как продвижение суверенитета в долине реки Иордан".

"Это уникальный исторический акт, которым премьер-министр желает руководить. Он считает, и вполне оправданно, что сейчас существует уникальная политическая ситуация, которую только он может вести между Израилем и президентом США. Кроме того, премьер-министр понимает, что шанс собрать 61 сторонника невелик".


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