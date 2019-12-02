У входа в зал суд Сару встретили группа “борцов за социальную справедливость”. Они начали вопить: “Воровка! Воровка! Воровка с Бальфура!”
На суде Сара сообщила, что Нафтали “пил ее кровь”. Она сказала: Нафтали написал жалобу на то, что одна из работниц помогала моему отцу. Это - просто бесчеловечно”.
Супруга премьера также рассказала о том, что подозревала - нафтали записывает разговоры с ней, намеренно говорил с ней грубо и пытался спровоцировать. Сара подчеркнула: “Нафтали действовал очень грубо, в том числе и по отношению ко мне. Мы допустили ошибку. Без него у государства не было бы 20 миллионов шекелей расходов на все это несчастное дело”.