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Сара Нетаниягу встретили воплями `Воровка с Бальфура!` 02.12 13:15   MIGnews.com

Сару Нетаниягу встретили воплями "Воровка с Бальфура!"

Начался суд по иску в клевете Сары Нетаниягу к Мани Нафтали.



У входа в зал суд Сару встретили группа “борцов за социальную справедливость”. Они начали вопить: “Воровка! Воровка! Воровка с Бальфура!”

На суде Сара сообщила, что Нафтали “пил ее кровь”. Она сказала: Нафтали написал жалобу на то, что одна из работниц помогала моему отцу. Это - просто бесчеловечно”.

Супруга премьера также рассказала о том, что подозревала - нафтали записывает разговоры с ней, намеренно говорил с ней грубо и пытался спровоцировать. Сара подчеркнула: “Нафтали действовал очень грубо, в том числе и по отношению ко мне. Мы допустили ошибку. Без него у государства не было бы 20 миллионов шекелей расходов на все это несчастное  дело”.


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