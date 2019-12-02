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Сару Нетаниягу встретили воплями "Воровка с Бальфура!"

"גנבת, גנבת, גנבת": כך קיבלו מפגינים את אשת ראש הממשלה נתניהו, רגעים לפני עדותה בתביעה של מני נפתלי pic.twitter.com/xFkf6Dnh6i — כאן חדשות (@kann_news) December 2, 2019

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Начался суд по иску в клевете Сары Нетаниягу к Мани Нафтали.У входа в зал суд Сару встретили группа “борцов за социальную справедливость”. Они начали вопить: “Воровка! Воровка! Воровка с Бальфура!”На суде Сара сообщила, что Нафтали “пил ее кровь”. Она сказала: Нафтали написал жалобу на то, что одна из работниц помогала моему отцу. Это - просто бесчеловечно”.Супруга премьера также рассказала о том, что подозревала - нафтали записывает разговоры с ней, намеренно говорил с ней грубо и пытался спровоцировать. Сара подчеркнула: “Нафтали действовал очень грубо, в том числе и по отношению ко мне. Мы допустили ошибку. Без него у государства не было бы 20 миллионов шекелей расходов на все это несчастное дело”.