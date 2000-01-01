02.12 12:54 MIGnews.com

Прогресс в переговорах по коалиции: основные пункты

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"Кахоль Лаван" и "Ликуд" добились прогресса в формировании правительства единства, которое предотвратило бы третьи выборы за год, сообщил 13 канал в понедельник утром, 2 декабря.Участники переговоров договорились по ряду спорных вопросов, приблизив обе стороны к соглашению, которое позволит сторонам сформировать широкое правительство национального единства. Согласно отчету, обе стороны согласились принять, который заставит правительственных чиновников, включая премьер-министра, объявить себя недееспособными, если им предъявлено обвинение.В случае его принятия премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как только ему будут предъявлены официальные обвинения, не сможет исполнять обязанности премьер-министра, став вместо этого исполняющим обязанности премьер-министра и лишившись полномочий.Обе стороны также договорились, согласно отчету в понедельник, принять закон до создания нового правительства, который установит дату ротации между Биньямином Нетаниягу и Бенни Ганцем.Кроме того, партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" договорились о распределении министерств в правительстве единства. Также, обе стороны согласились с тем, что министерство юстиции, которое в настоящее время занимает Амир Охана из "Ликуда", станет непартийным и его займет человек вне Кнессета.Однако в докладе говорится, что другие вопросы остаются нерешенными, в том числе требование "Ликуда" о том, чтобы Нетаниягу продолжал исполнять обязанности премьер-министра в начале правительства единства.