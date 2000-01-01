Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу останется только ради аннексии иорданской долины | Фото:02.12 12:11   MIGnews.com

Нетаниягу останется только ради аннексии иорданской долины

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится остаться премьер-министром в ротационном правительстве с конкурирующей партией "Кахоль Лаван" лишь на то время, пока ему не удастся выполнить обещанную аннексию долины реки Иордан на Западном берегу, сообщила его партия в понедельник, 2 декабря.

Нетаниягу в сентябрь пообещал, что в случае переизбрания он немедленно аннексирует Иорданскую долину. Согласно сообщению, опубликованному в ежедневной газете Israel Hayom, сделка по ротации, предложенная "Ликудом", позволит Нетаниягу остаться на своем посту в течение шести месяцев, чтобы протолкнуть аннексию Иорданской долины, после чего он покинет должность.

По словам издание, Ганц будет занимать пост премьер-министра в течение полутора лет, прежде чем вернуть её "Ликуду".

Министр охраны окружающей среды Зеев Элькин подтвердил предложение "Ликуда" общественному вещателю Кан.

"Поймите, что процесс аннексии требует молчаливого согласия американцев. В настоящее время существует редкая возможность, которую мы не можем упустить", - сказал он. "Есть два варианта. Мы можем позволить "Кахоль Лаван" подтолкнуть нас на выборы снова, или мы можем попытаться достичь взаимопонимания. Мы готовы далеко зайти", - продолжил он. "Для них не имеет смысла не принимать предложение - мы все равно будем у власти еще шесть месяцев, если будут выборы".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:03
«The show must go on!»: впервые в Израиле Queen Symphonic
13:40
Турция купит у РФ второй полк С-400
13:33
Элькин: есть редкая возможность, которую нельзя упустить
13:23
Пресечена попытка контрабанды наркотиков в Израиль
13:15
Сару Нетаниягу встретили воплями "Воровка с Бальфура!"
12:39
Таксисты - против общественного транспорта в шабат
12:33
Авиакатастрофа в Техасе: 3 жертвы
12:03
ХАМАС надеется на Катар
11:46
Обстрелян автобус с школьницами в Самарии
11:40
Протесты в Индии: мужчины изнасиловали и сожгли девушку
11:21
Мэра бельгийского города осудили за поощрение антисемитизма
11:03
Турция срывает планы НАТО
11:01
"У Нетаниягу было 14 лет на объявление суверенитетов"
10:41
Смертельное ДТП в Нижней Галилее: погибла женщина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus