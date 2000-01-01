02.12 12:11 MIGnews.com

Нетаниягу останется только ради аннексии иорданской долины

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится остаться премьер-министром в ротационном правительстве с конкурирующей партией "Кахоль Лаван" лишь на то время, пока ему не удастся выполнить обещанную аннексию долины реки Иордан на Западном берегу, сообщила его партия в понедельник, 2 декабря.Нетаниягу в сентябрь пообещал, что в случае переизбрания он немедленно аннексирует Иорданскую долину. Согласно сообщению, опубликованному в ежедневной газете Israel Hayom, сделка по ротации, предложенная "Ликудом", позволит Нетаниягу остаться на своем посту в течение шести месяцев, чтобы протолкнуть аннексию Иорданской долины, после чего он покинет должность.По словам издание, Ганц будет занимать пост премьер-министра в течение полутора лет, прежде чем вернуть её "Ликуду".Министр охраны окружающей среды Зеев Элькин подтвердил предложение "Ликуда" общественному вещателю Кан."Поймите, что процесс аннексии требует молчаливого согласия американцев. В настоящее время существует редкая возможность, которую мы не можем упустить", - сказал он. "Есть два варианта. Мы можем позволить "Кахоль Лаван" подтолкнуть нас на выборы снова, или мы можем попытаться достичь взаимопонимания. Мы готовы далеко зайти", - продолжил он. "Для них не имеет смысла не принимать предложение - мы все равно будем у власти еще шесть месяцев, если будут выборы".