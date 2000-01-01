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Мэра бельгийского города осудили за поощрение антисемитизма | Фото:02.12 11:21   MIGnews.com

Мэра бельгийского города осудили за поощрение антисемитизма

Глава находящейся в Брюсселе Европейской еврейской ассоциации (EJA) осудил бельгийского мэра за поддержку антисемитизма во время ежегодного городского парада. Мэр исключил парад из списка признанных мероприятий ЮНЕСКО по культурному наследию, вместо того, чтобы решить вопрос с антисемитизмом.

Ежегодный карнавал в бельгийском городе Алст был в центре внимания из-за гротескных антисемитских фигур в прошлом году. Европейская еврейская ассоциация призывает отозвать признание ЮНЕСКО.

Раввин Менахем Марголин, который возглавляет EJA, осудил решение мэра сохранить антисемитские фигуры.

"Несмотря на широко распространенную критику, несмотря на явные гротескные антисемитские образы, несмотря на возможность хотя бы признать неправоту и причиненный ущерб, мэр Алста неизменно оставался вызывающим и насмешливым. Печально, что, когда им предоставляется возможность исправить положение и вернуть карнавал к универсальным ценностям приличия, они вместо этого предпочитают выставить себя за пределы. Так тому и быть."


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