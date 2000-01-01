02.11 09:59 MIGnews.com

Когда Мандельблитт вынесет решение по Нетаниягу

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Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблитт в течение недели будет вести переговоры, чтобы принять окончательное решение, выдвигать ли обвинения против премьер-министра Биньямина Нетаниягу в рамках дел о взяточничестве.Генпрокурор должен определиться с этим вопросом до конца ноября, передает The Тimes of Іsrael.Переговоры будут в основном сфокусированы на так называемом деле 4000, которое рассматривается как наиболее серьезное из трех.Нетаниягу не сможет исполнять обязанности премьер-министра, если ему будет предъявлено обвинение во взяточничестве. Тем не менее, уголовное производство не станет препятствием для его переизбрания, если в Израиле проведут еще один раунд выборов.