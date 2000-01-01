Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Когда Мандельблитт вынесет решение по Нетаниягу | Фото:02.11 09:59   MIGnews.com

Когда Мандельблитт вынесет решение по Нетаниягу

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблитт в течение недели будет вести переговоры, чтобы принять окончательное решение, выдвигать ли обвинения против премьер-министра Биньямина Нетаниягу в рамках дел о взяточничестве.

Генпрокурор должен определиться с этим вопросом до конца ноября, передает The Тimes of Іsrael.

Переговоры будут в основном сфокусированы на так называемом деле 4000, которое рассматривается как наиболее серьезное из трех.

Нетаниягу не сможет исполнять обязанности премьер-министра, если ему будет предъявлено обвинение во взяточничестве. Тем не менее, уголовное производство не станет препятствием для его переизбрания, если в Израиле проведут еще один раунд выборов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:09
Найдена еще одна польза качественного сна
10:45
В Израиле увеличилось количество иностранных студентов
09:31
Al-Jazeera: евреи придумали порно и не любят Иисуса
09:15
Видео: ракета попала в дом в Сдероте
08:59
Пойман один из крупнейших торговцев людьми в мире
08:26
Авиаудар ЦАХАЛа: Минздрав ХАМАСа сообщил о погибшем
08:01
Маккаби отомстила за тренера
07:33
Теракт в Мали: свыше 53 жертв
07:10
США сократили помощь Ливану по просьбе Израиля
06:55
Жена Пескова организовала сбор денег для Заворотнюк
05:41
Ученые нашли объяснение веры в дьявола
04:36
Apple запустила стриминговую платформу
03:37
Netflix представил главный трейлер сериала «Ведьмак»  
02:22
Орбакайте отчитала Пугачеву из-за внука
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus