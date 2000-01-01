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Либерман и Лапид нашли виновных в рактных обстрелах | Фото:02.11 14:37   MIGnews.com

Либерман и Лапид нашли виновных в ракетных обстрелах

Глава НДИ Авигдор Либерман и депутат от "Кахоль Лаван" Яир Лапид обвинили "политику капитуляции" в ракетном обстреле, который был совершен 1 ноября.

"Обстрел, совершенный в момент, когда семьи сидят за субботним столом", — прямой результат "капитулянтской политики правительства" перед террористическим группировкам в Газе. Но не волнуйтесь, ответ премьер-министра уже на подходе. К следующей неделе миллионы долларов будут снова переведены лидерам ХАМАСа", – цитирует заявление Либермана The Times of Israel.

В свою очередь, Лапид призвал правительство "мощно и без колебани" ответить на возобновившиеся обстрелы.

"ХАМАС и, тем более, лидеры "Исламского джихада" должны знать, что они будут платить своей жизнью за каждое нападение на израильтян. На терроризм нужно реагировать силой, а не чемоданами долларов. Политика умиротворения Нетаниягу обанкротилась", – отметил он.


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