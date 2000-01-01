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Стало известно, когда будет приведен к присяге новый Кнессет | Фото:02.10 09:27   MIGnews.com

Стало известно, когда будет приведен к присяге новый Кнессет

22-ой Кнессет будет открыт в четверг, 3 октября, несмотря на постоянные угрозы со стороны политиков, что он скоро будет распущен в преддверии третьих выборов.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Уточняется, что в этот раз существует всего восемь новых депутатов, еще девять – прошлого созыва, что означает, что 103 члена 22-го Кнессета будут приведены к присяге во второй раз в 2019 году.

Так, с 8:00 депутаты могут прибыть в Кнессет, пройтись по красной ковровой дорожке, получить бутоньерку и сфотографироваться. Во второй половине дня в зале Шагала состоится праздничный прием.

Президент Реувен Ривлин должен прибыть в Кнессет в 15:00, где его встретит почетный караул и ЦАХАЛ. Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн и другие высокопоставленные чиновники встретятся с главой государства за пределами правительственного здания. Ривлин возложит венок к мемориалу павшим солдатам Израиля перед въездом в Кнессет.

После этого президент подпишет специальную гостевую книгу для президентов Израиля по случаю присяги в Кнессете. А позже 120 депутатов найдут свои места в пленуме. Эдельштейн прочтет плова присяги: "Я клянусь в верности Государству Израиль и добросовестно выполняю свою миссию в Кнессете". Новые законодатели должны ответить: "Я обещаю". Праздник закончится тостом и традиционной фотографией лидеров фракции Кнессета.


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