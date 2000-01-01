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Последний рубеж: как адвокаты надеются спасти Нетаниягу 02.10 08:30   MIGnews.com

Последний рубеж: как адвокаты надеются спасти Нетаниягу

Корреспондент газеты Гаарец Гиди Вайс опубликовал материал о том, как команда адвокатов главы правительства Биньямина Нетаниягу намерена спасти его от предъявления обвинительного заключения в ходе предварительных слушаний по “коррупционным делам” премьера, которые начинаются сегодня, 2 октября.

Адвокаты сфокусируют свои усилия на самом серьезном, с их точки зрения, обвинении. Речь идет о так называемом деле 4000. Прокуратура утверждает, что Нетаниягу, занимая должность министра связи, даровал “преференции” магнату Шаулю Эловичу - владельцу Безек и портала walla. Обвинение утверждает, что благодаря этому Элович получил несколько сотен миллионов шекелей.

Адвокаты намерены выставить Нетаниягу в качестве пассивного игрока, лишь подписывавшего серии инструкций, одобренных всеми регулирующими органами. В это версии премьер стал жертвой генерального директора министерства связи Шломо Фильбера, продавшего своего бывшего босса после того, как он осознал, что в распоряжении прокуратуры есть доказательства того, что он играл роль агента монополии телекоммуникационного гиганта Безек в министерстве.

Относительно обвинения в получении “взятки” в виде “благоприятного освещения” деятельности Нетаниягу порталом walla адвокаты укажут на то, что государство впервые трактует новостные репортажи в качестве нелегальных подарков, и что все, о чем Нетаниягу просил Эловича - это обуздать непрекращающиеся личные нападки на него со стороны портала, известного своим левым уклоном.

Адвокаты также попытаются в этом деле, как и в “деле о сигарах и шампанском” (дело 1000) воздвигнуть стену между Нетаниягу и его семьей - женой Сарой и сыном Яиром, и доказать, что премьеру ничего не было известно о их требованиях о подарках от голливудского олигарха Арнона Мильчена. Еще одна линия защиты - Нетаниягу будет утверждать, что в случае с Мильченом ( в отличие от Шелдона Арисона и Джеймса Паркера) речь идет об “очень близких дружественных отношениях”. адвокаты укажут на то, что бывший юридический советник Нетаниягу, Якоб Вайнрот сказал ему, что “нет никаких проблем” в получении подарков от друзей.

В отношении обвинений в том, что Нетаниягу пытался заключить сделку с владельцем Едиот Ахронот Нохи Мозесом адвокаты будут утверждать, что в  намерения их клиента не входило эту сделку осуществить. и что он вел переговоры с “самым могущественным человеком в государстве” только ради того, чтобы выиграть время и защитить свою семью от постоянных обвинений, звучавших в подконтрольной Мозесу прессе. Адвокаты также, несомненно укажут на то, что 43 депутата Кнессета, включая Яира Лапида и наиболее яростных критиков Нетаниягу проголосовали за “закон Исраэль Ха Йом” запрещавший бесплатное распространение газеты - основного конкурента Едиот Ахронот. Никому из них не предъявляются обвинения подобные тем, которые выдвинуты против Нетаниягу.

Предварительные слушания должны закончится до Йом Кипур (8 октября). В течение нескольких недель после этого юридические советник правительства Авихай Мандельблитт должен вынести решение о том, будут ли выдвинуты против Нетаниягу обвинения.


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