Новые материалы полностью опровергают обвинения против Биби
Прения сторон в рамках досудебных слушаний по так называемому “делу 4000” против премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжались более 10 часов.
По окончании разбирательства адвокаты Нетаниягу заявили, что юридическому советнику правительства представлены “совершенно новые доказательства, полностью опровергающие все обвинения против премьер-министра”.
От имени премьер-министра распространено заявление, в котором говорится: “Адвокаты премьер-министра, которые очень тщательно подготовились к слушаниям, продолжают представлять длинный список свидетельств и доказательств, полностью опровергающих утверждения обвинения”.