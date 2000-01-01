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Новые материалы полностью опровергают обвинения против Биби 02.10 20:35   MIGnews.com

Новые материалы полностью опровергают обвинения против Биби

Прения сторон в рамках досудебных слушаний по так называемому “делу 4000” против премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжались более 10 часов.

По окончании разбирательства адвокаты Нетаниягу заявили, что юридическому советнику правительства представлены “совершенно новые доказательства, полностью опровергающие все обвинения против премьер-министра”.

От имени премьер-министра распространено заявление, в котором говорится: “Адвокаты премьер-министра, которые очень тщательно подготовились к слушаниям, продолжают представлять длинный список свидетельств и доказательств, полностью опровергающих утверждения обвинения”.


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