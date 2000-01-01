02.10 20:20 MIGnews.com

Меркель: "Пока рано говорить о снятии санкции с России"

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Канцлер Германии Ангела Меркеля прокомментировал вопрос о снятии санкции с России. По её мнению, на данный момент, пока рано говорить об их отмене. Её комментарии относятся к подписанию "Форумлы Штайнмаейра"."Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но ещё много дальнейших шагов. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции", - цитирует её РИА Новости.Она уточнила, что появились предпосылки для проведения в Париже саммита в нормандском формате, где будут присутствовать лидеры России, Украины, ФРГ и Франции.Меркель планирует назначить дату встречи.Ранее полномочный представитель России на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что участники подписали "Формулу Штайнмайера" для начала процедуры имплементации закона об особом статусе Донбасса