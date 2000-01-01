02.10 19:43 MIGnews.com

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг

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Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о выступлении экоактивистки Греты Тунберг на Генеральной ассамблее ООН. Он прокомментировал выступление шведской активистки, выступая на экономическом форуме в Москве."Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг", - сказал Путин.Глава государства также отметил, что, это правильно, когда молодые люди обращают внимание на проблемы экологии, однако, не в этом случае. "Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения", - добавил Путин.