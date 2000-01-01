02.10 19:04 MIGnews.com

Нетаниягу обсудит с Либерманом предложение НДИ

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал обсуждение сложившейся ситуации с формированием правительства с лидером "НДИ" Авигдором Либерманом. В заявлении "Ликуда" говорится, что они договорились о встрече на завтрашнее утро в 9:30 в офисе Нетаниягу.Встреча, скорее всего, будет сфокусирована на том, что Либерман ранее сегодня назвал своим "предложением" о правительстве единства."Нет смысла тратить время страны. Мы встретимся, посмотрим, серьезно это или нет, и тогда мы примем решение", - говорится в заявлении Нетаниягу.Ранее Нетаниягу обвинил лидера "Кахоль Лаван" Яира Лапида в срыве усилий по формированию правительства."Единственной причиной, по которой нет правительства единства, является Яир Лапид. Лапид держит Ганца в заложниках, и неясны причины, по которым Ганц сдался ему", - написал Нетаниягу в своем аккаунте в Twitter в среду.Он добавил: "Это немыслимо, что Лапид тянет целое государство на выборы только потому, что он не откажется от своей мечты стать премьер-министром и лишиться своей ротации с Ганцем".Лапид сказал в ответ: "Один человек действительно держит в заложниках государство. Действительно, один человек мешает правительству единства. Действительно, один человек делает все для проведения выборов: Биньямин Нетаниягу", - сказал Лапид.