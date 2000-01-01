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Что предлагал Объединенный арабский список Нетаниягу? | Фото:02.10 18:52   MIGnews.com

Что предлагал Объединенный арабский список Нетаниягу?

Член парламента Мики Зоар ("Ликуд") сообщил, что за несколько дней до роспуска 21-го Кнессета партия "Ликуд" получила предложение из Объединенного арабского списка о предоставлении системы безопасности правому правительству.

"Как председатель руководящего комитета Кнессета, один из лидеров Объединенного арабского списка подошел ко мне и предложил мне передать Нетаниягу предложение по узкому правительству с их внешней поддержкой. Он также принес мне список требований. Как премьер-министр и близкий партнер Биньямина Нетаниягу, я передал материал Нетаниягу", - сказал Зоар Radio 100FM.

"Знаете ли вы, каков был ответ Нетаниягу? Определенно нет. Он отклонил все их предложения и отклонил их полностью. Они были очень злы на это", - добавил Зоар.


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