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Нетаниягу обсудил с Эфиопией беженцев из Эритреи | Фото:02.10 16:49   MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с Эфиопией беженцев из Эритреи

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу недавно высказал идею возвращения эритрейских просителей убежища с помощью "инновационных проектов", которое предложило правительство Эфиопии. Об этом сообщает Times of Israel.

В рекламном ролике, опубликованном на странице партии "Ликуд" в Facebook за несколько дней до выборов в Кнессет 17 сентября, Нетаниягу обсудил встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом ранее в этом месяце. Эфиопский коллега вспомнил совместную декларацию июля 2018 года, которая закончила, по крайней мере, формально, годы вооруженного конфликта между двумя восточноафриканскими странами.

"У меня есть возможность помочь вам с очень инновационными проектами, как вернуть людей в Эритрею в прекрасные условия", - процитировал в этом видео Нетаниягу своего эфиопского коллегу. Он добавил: "Я думаю, что его стремление помочь открывает возможности, которых у нас не было раньше".

Нетаниягу сказал, что он не может раскрыть некоторые детали из его обсуждений с Абием, но сообщил, что лидер Эфиопии гарантировал помощь Израилю в отправке беженцев обратно. Канцелярия премьер-министра отказалась комментировать этот отчет.

Посольство Эритреи в Тель-Авиве также не ответило на несколько запросов о комментариях. Однако посольство Эфиопии в Тель-Авиве в Facebook сообщило, что проблема беженцев в Эритрее не поднималась во время встречи 1 сентября между Нетаниягу и Абием.

"Ничего не поднималось по этому вопросу во время встречи. Речь шла об укреплении двусторонних отношений", - написал чиновник. В коротком видеоролике премьер-министр беседует с антииммиграционным активистом из Тель-Авива Мэй Голан. В нем Нетаниягу говорит, что хочет, чтобы Голан возглавила подкомитет Кнессета по иммиграции.

В настоящее время в Израиле проживает около 23 100 беженцев из Эритреи, и более 16 000 из них официально попросили убежища. Только 13 заявок были одобрены, а 5500 были отклонены. Остальные заявки все еще находятся на рассмотрении.

По данным организации "Ассаф" , Эритрея является "репрессивной диктатурой, уступающей только Северной Корее", которая ограничивает основные свободы.


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