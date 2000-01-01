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Путин высказался по поводу атаки на саудовские НПЗ | Фото:02.10 16:13   MIGnews.com

Путин высказался об атаках на саудовские НПЗ

Президент России Владимир Путин заявил, что "нет никаких доказательств" того, что Иран совершил ракетные и беспилотные удары по саудовским нефтяным объектам в прошлом месяце. Это мнение резко противоречит преобладающей точке зрения западных спецслужб.

Выступая на энергетической конференции в Москве, российский лидер сказал: "Мы осуждаем эти атаки, но мы против перекладывания вины на Иран, потому что нет никаких доказательств этому", цитирует Путина Reuters.

Он также сообщил, что президент Ирана Хасан Рухани заверил его, что Иран не принимал в атаках никакого участия.

Это нападение вызвало волнение на нефтяных рынках, поскольку Саудовская Аравия была вынуждена временно сократить добычу нефти. Правительство Саудовской Аравии, США, Израиль и другие страны обвинили Иран в проведении атак.


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