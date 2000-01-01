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Малка Лейфер выйдет под домашний арест | Фото:02.10 15:34   MIGnews.com

Педофил Малка Лейфер выйдет под домашний арест

Бывшая директор средней школы, которую разыскивают в Австралии по обвинении в педофилии, выпущена под домашний арест. Такое решение принял окружной суд Иерусалима в среду, 2 октября. Против 52-летней Малки Лейфер возбуждено уголовное дело в Австралии за 74 случая жестокого обращения с детьми, включая 13 случаев развращения малолетних и 11 обвинений в изнасиловании.

В пятницу, её выпустят под домашний арест. Она будет находится в доме её сестры в Бней-Браке.

Лейфер, бывшая глава религиозной женской школы Adass Israel в Мельбурне, бежала из Австралии в Израиль в 2008 году после вышеупомянутых обвинений. Она утверждает, что её психическое состояния не позволяет экстрадировать её в Австралии для того, чтобы предстать перед судом.
 
Ранее в этом году, полиция допросила заместителя министра здравоохранения Яакова Лицмана в связи с заявлениями о том, что он угрожал чиновникам увольнением, если они не предоставят необходимую справку о психической непригодности Лейфер для участия в слушаниях.
 
На прошлой неделе Иерусалимский окружной суд приостановил процесс экстрадиции, заявив, что государственная прокуратура не представила доказательств того, что Лейфер может предстать перед судом, и приказал провести новую экспертизу ее психического состояния.
 
Jewish Community Watch, организация, борющаяся с сексуальным насилием над детьми в ультраортодоксальном секторе, раскритиковала решение о домашнем аресте, назвав его "удивительным". "Мы были удивлены решением отправить сексуального преступника Малку Лейфер под домашний арест", - говорится в заявлении организации в среду.

"Это опасная женщина, которая издевается над судами. Мы сожалеем об этом решении, и наши сердца обращаются к жертвам, кровь которых проливалась годами". Согласно обвинительному заключению в Австралии, Лейфер изнасиловала трех сестер, которые учились в школе с 2004 по 2008 год.

Судебное постановление было также осуждено Федерацией сионистов Австралии. "Мы возмущены последними событиями", - заявил президент ZFA Джереми Лейблер.
 
"Учитывая все, что мы знаем, и все, что уже произошло, невозможно поверить, что суд предоставит залог, особенно с учетом самых последних утверждений о том, что Лейфер по-прежнему представляет угрозу для окружающих", - сказал он. "Мы солидарны с пережившими ее жестокое обращение, и надеемся, что это решение будет отменено при обжаловании".


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