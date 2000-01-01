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Нетаниягу останется в блоке с правыми партиями | Фото:02.10 15:03   MIGnews.com

Нетаниягу останется в блоке с правыми партиями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в среду утром, 2 октября, встретился с лидерами правых фракций, чтобы обсудить срыв в переговорах по коалиции с левоцентристской партией "Кахоль Лаван".

Министр охраны окружающей среды "Ликуда" Зеев Элькин и министр туризма Ярив Левин сообщили представителям партии, что переговорная группа "Кахоль Лаван" отменила встречу в среду, потому что "Яир Лапид согнул Бенни Ганца во время праздников, чтобы затащить страну на новые выборы".

"Лапид хочет не ротации между Нетаниягу и Ганцем, а между собой и Ганцем", - объяснили они.

В конце встречи было решено, что правые партии сохранят в силе соглашение об едином блоке с Нетаниягу. Однако все еще не решено, передаст ли Нетаниягу мандат на формирование правительства президенту Израиля Реувену Ривлину.

На встрече отсутствовали председатель ШАС и министр внутренних дел Арье Дери, а также лидер "Ямины" Нафтали Беннетт, у которого были "личные дела". Дери встретился с Нетаниягу в частном порядке ранее в среду. На встрече интересы партии представлял бывший министр ШАС Ариэль Атиас.

В среду утром в интервью Аруцу Шеве Левин сказал, что Лапид стоит за попытками сорвать формирование правительства единства, и что это не его личная оценка или мнение.

"Мы знаем это. Это не догадка. Это ясный и простой факт. Бенни Ганц очень хорошо понимает ситуацию, и такое ощущение, что он был готов к прогрессу в переговорах, и поэтому он запланировал эту встречу на сегодня, но Яир Лапид вмешался, чтобы помешать этому процессу любым возможным способом". Левин также сказал, что Нетаниягу намерен придерживаться правого блока и не собирается его ликвидировать.

"Во время выборов мы взяли на себя обязательство не входить в правительство без наших партнеров, и мы намерены придерживаться этого обязательства. У нас нет причин отказывается от этого", - пояснил он.


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