03.10 00:12 MIGnews.com

В Британии рассказали о первом психозе из-за Brexit

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Врачи в Великобритании диагностировали первый случай психоза в стране из-за Brexit.Об этом говорится в сообщении Британского медицинского журнала, передает Politico.Уточняется, что в 2016 году через три недели после референдума о членстве в ЕС госпитализировали 40-летнего мужчину. Его психическое здоровье ухудшилось после объявления результатов референдума. Врачи диагностировали первый случай психоза, который возник в связи с Brexit."У него были слуховые галлюцинации, а также параноидальные, причудливые грезы и проблемы с идентификацией", – рассказал доктор Мохаммед Зия Уль Хак Катшул из Института психического здоровья Университета Ноттингема.По его словам, после голосования по Brexit пациенту было трудно смириться с политическими событиями, особенно на фоне расовых инцидентов."Политические события могут выступать главным фактором стресса и иметь значительное влияние на психическое здоровье людей, особенно тех, кто имеет склонность к развитию психических заболеваний", – утверждает доктор.Уточняется, что мужчина пережил подобный эпизод после значительного стресса на работе. Он также переживал рабочий и семейный стресс перед тем, как был госпитализирован из-за "Brexit-психоза". Эти факторы потенциально могли способствовать осложнением состояния его здоровья после референдума.