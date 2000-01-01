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Рухани: это Трамп во всем виноват | Фото:02.10 20:20   MIGnews.com

Рухани: это Трамп во всем виноват

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил американского коллегу Дональда Трампа в срыве плана европейских стран по содействию расторжению ядерной сделки при помощи угроз ввести дополнительные санкции.

Такое заявление он сделал в среду на еженедельном заседании кабинета министров в Тегеране, передает The Times of Israel.

"Мы согласны с общим планом, согласно которому Франция, Великобритания и Германия призвали Тегеран вступить в переговоры о новой договоренности по ядерной сделке, известной как Совместный комплексный план действий", – сказал Рухани.

По его словам, план включал в себя недопущение получения Ираном ядерного оружия, обеспечение поддержки мира в регионе, отмену санкций США и немедленное возобновление экспорта иранской нефти.

Рухани заявил, что Трамп упустил свой шанс, поклявшись во время выступления перед Генассамблеей, что санкции не только сохранятся, но и будут ужесточены. Президент Ирана обвинил Вашингтон в посыле смешанных сообщений.

В свою очередь, президента Франции Эммануэля Макрона Рухани поблагодарил за усилия в посредничестве прямых переговоров.

"Он сделал все возможное в эти 48 часов, особенно в последние 24 часа. Тот, кто помешал нам добиться результата, – это Белый дом. Ни Париж, ни Токио, ни другие страны не виноваты. Все стороны, наряду с Ираном, очень старались", – пожаловался он.


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