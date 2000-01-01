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Арабский Список против присяги | Фото:02.10 19:16   MIGnews.com

Арабский Список против присяги

13 новых и старых членов Кнессета в "Объединенном Арабском Списке" не собираются присутствовать на церемонии приведения к присяге 22-го Кнессета.

Как известно, мероприятие назначено на 3 октября, передает "Аруц Шева". Депутат Ахмад Тиби объявил бойкот на заседании Комитета по мониторингу сектора арабских стран.

"Тринадцать депутатов Кнессета завтра не будут присутствовать на церемонии приведения к присяге в знак протеста против волны убийств и насилия, а также в знак выполнения Комитетом по мониторингу решения о всеобщей забастовке", – сказал он.

Отметим, что с 8:00 депутаты начнут прибывать в Кнессет, пройдутся по красной ковровой дорожке. Во второй половине дня в зале Шагала состоится праздничный прием.

Прибытие президента Реувена Ривлина ожидается в 15:00. После возложения он подпишет специальную гостевую книгу для президентов Израиля по случаю присяги в Кнессете.


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