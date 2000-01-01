02.10 16:50 MIGnews.com
Сулеймани пригрозил армии США тотальным уничтожением
Командующий спецподразделением эль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани пригрозил Вашингтону уничтожением.
Об этом он заявил в специальном интервью корреспонденту иранского государственного телевидения 2 октября, передает "Аруц Шева
".
В частности, Сулеймани отметил, что Корпус стражей исламской революции победит армию Соединенных Штатов, "которая была самой мощной в мире, на глазах у всего мира".
Также во время интервью командующий эль-Кудс объявил, что Израиль пытался его уничтожить
в 2006 году при помощи беспилотников, но "упустил свой шанс".
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