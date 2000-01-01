02.10 13:19 MIGnews.com

Прокурор по делу Ольмерта: в деле 4000 нет улик

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Бывший высокопоставленный прокурор и государственный обвинитель по делу о коррупции премьер-министра Эхуда Ольмерта Ури Корб дал интервью порталу ynet.Корб сказал: “Дело 4000 состоит из множества мелких деталей. Нет прямых доказательств взятки , только косвенные улики. Поэтому это дело - очень проблемное, даже до того, как мы начинаем обсуждать его основные скользкие моменты - а именно, является ли “благоприятное освещение” в прессе взяткой, а также то, как следует рассматривать противоречия в показаниях государственного свидетеля - до и после подписания сделки с государством”.Корб также подверг критике только что начавшуюся процедуру предварительных слушаний: “Тот факт что в комнате сидит 20 или более человек - очень странный и необычный. Слушания предположительно, являются очень интимной процедурой. Это, помимо прочего, заставляет профессионалов задавать трудные вопросы”.