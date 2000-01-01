02.10 12:12 MIGnews.com

Судан: дипломатических отношений с Израилем у нас нет

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В настоящий момент между Суданом и Израилем нет дипломатических отношений.Такое заявление на вопрос "Маарив" сделал новый министр иностранных дел страны Асма Мохаммед Абдалла, когда встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Это был первый европейский визит главы временного правительства, назначенного после суданской революции до выборов, которые должны состояться в 2022 году. По словам дипломатических источников, установление отношений с Израилем могло бы помочь Судану с просьбой вычеркнуть его из американского списка "Государственных спонсоров терроризма" (SST) и отменить последующие санкции. Макрон пообещал Судану 60 миллионов евро в качестве помощи."Террор принадлежит бывшему режиму", - сказал премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, добавив, что "суданский народ не является террористами". Он также добавил, что его контакты с правительством США были "обнадеживающими".В последние несколько месяцев ходили слухи о возможном начале дипломатических отношений между Израилем и Суданом, но соответствующий "слив" относится к правлению предыдущего режима в Судане.В феврале прошлого года стало известно, что глава Моссада Йосси Коэн встретился с суданским чиновником Салахом Гошем во время конференции по безопасности в Мюнхене. Согласно сообщениям арабских СМИ, он хотел заручиться поддержкой Израиля в свержении президента Аль-Башира и назначении его преемника.Связь между Израилем и режимом Аль-Башира – препятствие для установления официальных и современных отношений с новым режимом, что является результатом соглашения между военными и оппозицией.