02.10 11:44 MIGnews.com

Адвокаты Нетаниягу: все три дела следует закрыть

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Утром 2 октября команда адвокатов. представляющая интересы Биньямина Нетаниягу явилась в офис юридического советника правительства Авихая Мандельблитта для участия в предварительных слушаниях по обвинениям в коррупции против премьера.Нетаниягу представляют адвокаты Амит Хадад, Рам Каспи, Йоси Ашкенази и другие.Со стороны обвинения присутствуют генеральный прокурор Израиля Шай Ницан, окружной прокурор Тель-Авива Лиор Бен-Ари и еще 20 прокуроров.Адвокат Каспи заявил: “Есть материалы, которые изменят дела - то, как мы их знаем. Нет места для сделки с правосудием или прошений о помиловании”.Адвокат Хадад заявил: “Мы представим те доказательства, которые известны всем, и представим новые доказательства. Мы уверены в том, что из создавшейся ситуации есть только один выход - закрыть все дела. Мы верим в предварительное слушание. Мы не говорим о сделке с правосудием. Мы верим в то, что в конце концов, все три дела будут закрыты”.Перед началом слушанием команды защиты Нетаниягу удалось добиться символической победы. Мандельблитт одобрил ее запрос о том, чтобы слушания продлились четыре дня - а не два, как планировалось ранее. Защита потребовала продлить слушания с тем, чтобы у нее была возможность представить все ее аргументы.Предполагается. что Мандлельблитт примет окончательное решение о том, предъявлять Нетаниягу обвинения или нет до того, как генеральный прокурор Шай Ницан уйдет в отставку в декабре.