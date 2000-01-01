02.10 11:25 MIGnews.com

"У Нетаниягу нет шанса на справедливый суд"

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Профессор Рут Гавизон, лауреат Премии Израиля атаковала криминальный процесс против главы правительства Биньямина Нетаниягу.Гавизон написала на своей страничке в фейсбук: “Я обеспокоена тем, что Нетаниягу не получит шанса на справедливый суд. Слишком много давили на закон. Это - трагедия для Биби, и это плохо для страны. Я была бы очень счастлива, если бы смогли найти путь снять криминальные обвинения. Но это совершенно непросто. Такие стычки хорошо не кончаются. Победителей не будет”.Следует отметить, что Гавизон является одним из наиболее авторитетных судей в Израиле. Она основала Ассоциацию Прав Человека Израиля. Она определенно не является носителем правых взглядов.