Россия экспериментирует в Сирии с С-500

Российская газета Известия сообщает, со ссылкой на “источники в министерстве обороны” о том, что в Сирии “успешно испытаны важнейшие элементы системы ПРО С-500 Прометей”.
Эксперты сообщили о “безотказной работе” пункта боевого управления и нового всевысотного радара-обнаружителя.
В Сирии С-500 “работали на износ”. Источники Известий говорят. что Сирия - очень подходящее место для подобных испытаний - “там жарко и много пыли”.
По информации в российских источниках, серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года. Подготовка офицеров для работы на комплексах, которые должны сменить С-400, началась еще в 2017 году.