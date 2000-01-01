02.10 10:03 MIGnews.com

Россия экспериментирует в Сирии с С-500

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Российская газета Известия сообщает, со ссылкой на “источники в министерстве обороны” о том, что в Сирии “успешно испытаны важнейшие элементы системы ПРО С-500 Прометей”.Эксперты сообщили о “безотказной работе” пункта боевого управления и нового всевысотного радара-обнаружителя.В Сирии С-500 “работали на износ”. Источники Известий говорят. что Сирия - очень подходящее место для подобных испытаний - “там жарко и много пыли”.По информации в российских источниках, серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года. Подготовка офицеров для работы на комплексах, которые должны сменить С-400, началась еще в 2017 году.