Руководство друзов заявило о возможных протестах

Руководство друзской общины Израиля пообещало провести протесты, но заявило, что продолжит переговоры с правительством о внесении изменений в противоречивое новое законодательство, которое критики считают дискриминационным по отношению к нееврейским группам, указывая на то, что компромиссная сделка еще не достигнута.
Представители общины сказали, что они "продолжат переговоры с сотрудниками канцелярии премьер-министра на основе принципов предлагаемого проекта, чтобы прийти к соглашению, принятому обеими сторонами".
Отметим, что данное заявление последовало через несколько часов переговоров между друзской общиной и канцелярией Биньямина Нетаниягу по поводу внесения поправок в законодательство, которое закрепляет характер Израиля как еврейского народа.
В заявлении общины говорится, что есть "окно возможностей для беспрецедентного исторического развития сообщества друзов и его статуса в государстве Израиль", но указало, что сообщество не примет компромиссный план, предложенный правительством.
Демонстрация протеста против закона, намеченная на суботу вечером на площади Рабина в Тель-Авиве, продолжится, добавляется в заявлении.