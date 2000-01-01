02.08 07:23 MIGnews.com
Более 100 иранских кораблей начинают маневры в Заливе
Американские военные сообщают о том, что в ближайшие 48 часов Иран начнет крупные военно-морские маневры в Персидском заливе.
Целью маневров является перекрытие Ормузского пролива.
Ормузский пролив является важнейшим транзитным пунктом международной торговли, через который экспортируется около 20% нефти, продаваемой на мировых рынках.
Американцы сообщили, что в маневрах примут участие более ста кораблей и сотни солдат.
Американские военные сообщили reuters: “Нам известно о расширении масштабов иранского военного присутствия в Персидском Заливе, в Ормузском проливе и в Оманском море”.
Дата начала маневров совпадает с возобновлением режима американских санкций 7 августа.
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