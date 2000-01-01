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02.08 07:23   MIGnews.com

Более 100 иранских кораблей начинают маневры в Заливе

Американские военные сообщают о том, что в ближайшие 48 часов Иран начнет крупные военно-морские маневры в Персидском заливе.

Целью маневров является перекрытие Ормузского пролива.

Ормузский пролив является важнейшим транзитным пунктом международной торговли, через который экспортируется около 20% нефти, продаваемой на мировых рынках.

Американцы сообщили, что в маневрах примут участие более ста кораблей и сотни солдат.

Американские военные сообщили reuters: “Нам известно о расширении масштабов иранского военного присутствия в Персидском Заливе, в Ормузском проливе и в Оманском море”.

Дата начала маневров совпадает с возобновлением режима американских санкций 7 августа.


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