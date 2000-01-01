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Соединенные Штаты ввели санкции против Турции 02.08 06:56   MIGnews.com

Соединенные Штаты ввели санкции против Турции

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении санкций против турецких официальных лиц в связи с продолжающимся удержанием американского пастора Эндрю Брансона.

Казначейство объявило о введении санкций против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

Министр финансов США Стивен Мнухин заявил: “Несправедливое и продолжающееся задержание пастора Брансона попросту неприемлемо. Президент Трамп дал понять совершенно ясно, что соединенные штаты требуют его немедленного освобождения”.

Американцы заявили, что министр юстиции Турции Абдульхамит Гуль и глава МВД Сулейман Соулу сыграли ключевую роль в аресте и последующих преследованиях пастора.

Пастор Брансон, из Северной Каролины, более 20 лет работал в Турции. Он возглавлял Церковь Воскрешения в Измире. Он был арестован турками 7 октября 2016 года по обвинению в шпионаже и связями с террористической группой. Американцы ожидали, что он будет освобожден 18 июля, но этого не произошло. Вместо этого пастора перевели из тюрьмы под домашний арест - “по состоянию здоровья”.

Процесс над пастором продолжается, и если его признают виновным, ему грозит 35 лет лишения свободы.


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