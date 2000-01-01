Сорвана встреча Нетаниягу с друзами

В четверг, 2 августа, во время встречи премьера Израиля Биньямина Нетаниягу с председателями местных советов в друзских населенных пунктах с целью осуждения закона о национальном характере государства Израиль, генерал-майор ЦАХАЛа в отставке Амаль Асад назвал Израиль "государством апартеида".
В свою очередь, Нетаниягу дал слово добиться принятия законов, которые будут гарантировать друзской общине особых статус, а затем ушел, пишет Times Of Israel.
По его словам, правительство старается наладить контакт с представителями друзской общины после принятия закона, но не всегда это выходит. Более того, не все друзы довольны компромиссом от правительства.